Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki: Yazıklar olsun bu arkadaşa

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, KRT TV’de Çiğdem Akdemir’in konuğu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bugün ‘Çin’den aşı gelecekti, nerede’ diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin” açıklamasını değerlendiren Akşener, “Burada ben çok üstüme alındım, birebir partimizin üzerine aldım” dedi.

BAKAN KOCA’YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

“Uygur Türkleri kadınların kocasını evden alıyorlar. Kaynaştırma adı altında kereste gibi Çinli adamlar konuluyor evlere. Kamplar var. Çocuklar için, erkekler için, kadınlar için, ucuz iş gücü için kamplar var” diyen Akşener, Bakan Koca’ya şu ifadelerle tepki gösterdi:

* Bu arkadaşların hassasiyetle üzerindeki durdukları şey Müslümanlıktır. Rabia’yı da unuttular. Rabia’ya yol açan şehit Esma’yı da unuttular. İslamiyet önemli, Müslümanlık önemli bir parametreydi bu arkadaşlar açısından. Yazıklar olsun bu arkadaşa, Sayın Koca’ya…Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak diyor. Uygurlar, Müslüman Türk Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor tecavüze! Soykırıma uğruyor soykırıma! Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış…Yazıklar olsun bu arkadaşlara! Yazıklar olsun!

* Böyle bir şey olabilir mi? Çin’den aşı gelecekti nerede diye soranlar diyor ama biz sadece öyle sormuyorum. Biz Biontech al dedik, Rusya’dan al dedik, Çin’den al dedik. Uygurlarla ilgili bütün hassasiyetlerimizi her daim, her saniye ortaya koymaya devam edeceğiz. Öbür taraftan vereceksin parasını, alacaksın aşını. Çin’den aşını al ama çeşitlendir dedik. Çin ile aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne meclis biliyor, ne siyasi partilerin genel başkanları biliyor. Şahsim diplomasisi devam ediyor.

Bakan Koca’nın açıklamalarını, “Büyük bir hatanın ötesinde çirkin bir şey” diye değerlendiren Akşener, “Körle yatan şaşı kalkarmış. Sayın Erdoğan’a buradan bir çiçek atma var” ifadelerini kullandı.

“BEKLERİZ BİRADER, BURADAYIZ”

“Aşı meselesinde çuvalladılar” diye devam eden Akşener, şöyle konuştu:

* Sayın Erdoğan pandemiden kendi siyasi geleceğine fırsat gördü. Burada bir maden buldu. Pandemiyi değil algıyı yönetmeye başladı. İşte size ucube sistemin bir sonucu, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir sonucu. Şu anda her ikisi de başarısız olunduğunun farkındalar. Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bu işleri Sayın Koca’nın üzerine yıkacaktır, elini yıkayıp çıkacaktır.

* Sayın Koca da zekice bir hamle yapıp o da bizi suçlamış. Çin’den aşı gelmemesinin sebebi Meral Akşener…Harika ya! Hayret bir şey. Çin büyükelçiliği resmen tehdit etti…Dışişleri Bakanlığı’na elçiyi çağırdılar. Çay ısmarladılar gönderdiler herhalde. Hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Hiçbir şey bilmiyoruz. Sayın Koca da bir hedef göstermiş durumda. Bekleriz bilader, buradayız…

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