Mersin’de ardıç ağaçlarına kıymayın eylemi

Mersin Erdemli ilçesinde köylüler “Gençleştirme” kapsamında ardıç ağaçlarının kesilmesini engellemek ve yetkililere seslerini duyurmak amacıyla eylem yaptı. Köylüler, bölgedeki ardıç ağaçlarının kesiminin zaman geçirilmeden durdurulmasını istedi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk yaylasının üst kesimlerinde bulunan ve yayla özelliği olan 6 köyde yaklaşık iki ay önce başlayan ardıç ağaçlarının kesiminin durdurulmasına yönelik köylülerin çabası sürüyor.

Köylülerden Ali Topal, ardıç kesiminin durdurulması için bir süre önce de ‘Yürütmeyi durdurma' istemli İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

“ARAZİDE AĞAÇ KESİMİNİ MÜTEAHHİT FİRMA PERSONELLERİ YAPIYOR”

Çıngılık bölgesinde basın açıklaması yapan Ali Topal, bölgede yetişen ardıç ağaçlarının ekolojik değer ve kültür açısından son derece kıymetli yetiştirilmesinin de son derece zor olduğunu belirterek, ardıç kuşuna bağımlılığı olan juniperusexcelsa (boylu ardıç) ağaç türü olduğunu ifade etti.

Orman idaresinin bu kesim yapılan alanların bozuk orman sınıfında olduğunu söylediğini hatırlatan Topal, şöyle konuştu:

“Daha öncesinden 12 -15 yıllık dikimi yapılmış ve bu gün boyları 2 metre ve 6 metre arasında bulunan sedir fidanlarının yetişmesine engel teşkil ettiği söylenmektedir.

Oysa bu fidanlar bu zamana kadar o kesilen ardıç ağaçları ile birlikte yetişmiş o boya gelmiştir.

Orman İşletme Müdürlüğü adına arazide kesimi yapan müteahhit firmanın personelleri yapmaktadır. Çünkü bölgede orman işletmeye ait bir personel bulunmamakta ve bütün kontrol müteahhit firmanın gözetimindedir ve hatta bölgeye orman işletmenin personellerinin bile girme yetkilerinin olmadığını söylemektedirler.”

“BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ VAR”

Topal, ardıç ağacı kesimlerinin Orman Genel Müdürlüğü'nün Ocak 2014 yılında bütün teşkilatlarına tebliğ ettiği Silvikültürel uygulamalarıyla ardıç ağaçlarının nasıl gençleştirileceğinin anlatıldığı ancak maddelerin büyük çelişki gösterdiğini belirtti. Topal sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca kesilen ardıç ağaçları bölge insanı ve köylerin yararına da kullanılmamakta, üç aydır her gün Karaman’a nakliyesi yapılmaktadır. Bizim buradaki kaygımız ne siyasi ne de ticari boyutludur. Tamamen doğaya olan saygımız ağaca olan sevgimizdendir. On binlerce ardıç ağacının kesilmesini görüp tepkisiz kalmakta insani yanımızla örtüşmemektedir. Kurtarılacak her bir ardıç geleceğimize hem bir ekolojik miras, hem de nefes olacaktır. Bozuk orman olarak nitelendirilen bölgede aslında her dekara 20 ile 40 arası ardıç ağacı düşmektedir ve tıraşlama ile kesilmektedir.”

BAKANIN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Ardıç ağaçlarının kesimini durdurmak için büyük çaba harcadığını belirten Topal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamasını da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bakanımız diyor ki, ‘Ardıç ağacı ülke geleceğimizin sigortasıdır. Ardıçlar iklim koşullarına dayanaklı olmalarının yanında, sık ibre yapıları ve besin değeri yüksek tohumları ile yabanıl hayvanlara iyi bir sığınak ve besin maddesi sağlamakta, ayrıca yaygın kök sistemleri sayesinde erozyonla mücadelede ülkemiz için son derece önemli bir türdür.' Bu söylem bakanımıza aittir.

Buradan şunu iyi anlıyoruz, çağımızda meydana gelen küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ormanlarımızı tehdit ederken ve gelecekteki iklim döngüsünün nasıl olacağı konusunda hiç bir bilim adamı tahminde bulunamazken kendi doğal ortamını oluşturup bin yıllardır doğa ile uyum içerisinde yaşayan ardıçları endüstriyel türlere tercih ederek vahşet boyutunda hunharca kesilmesi çok yanlıştır.”

Jandarma ekiplerinin de çevrede önlem aldığı basın açıklamasına katılan çevreciler daha sonra bölgeden uzaklaştı.