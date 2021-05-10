Milyonlar harcanan karantina tesisleri çürümeye terk edildi

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, 20 yıl önce Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde bugünkü değeriyle milyonlarca liraya Pirinçlik Eğitim ve Karantina Tesisleri'ni inşa ettirdi. Denize sıfır alanda 49 bin metrekare alana kurulu tesiste 113 süit oda, 500 kişi kapasiteli sosyal tesis, 32 personel lojmanı, restoranlar, konferans salonları, simultane tercüme kabinleri, çamaşırhane, ısıtma-soğutma sistemleri, jeneratör, arıtma tesisi, içme suyu isale hattı, mendirek dahil olması gereken her şey yaptırıldı. Tüm eksiklikleri tamamlandıktan sonra da bina olduğu gibi bırakıldı, çürümeye terk edildi. Kamunun parasından milyonlarca lira harcama yapılarak inşa edilen tesisler hiç kullanılmadı.

Pirinçlik Eğitim ve Karantina Tesisleri ülkemizde kamu alanındaki savurganlık ve beraberinde gelen zarara dair somut örnek olarak gösteriliyor. Salgınlarda kullanılmak amacıyla deniz kenarında yaptırılan binaların bugünkü hali, Sayıştay Raporu'nda da ‘kötü örnek' olarak yer aldı.

CHP, MECLİS'E TAŞIDI

Salgın hastalıklarda kullanılmak üzere tüm ihtiyaçlar düşünülerek 2001 yılından hizmete açılan binalar, kullanılmadığı için çürümeye yüz tuttu, binalar hırsızların mekânı oldu.

Yaptırılan ama kullanılmadığı için perişan bir durumda olan, talan edilen karantina merkezi dururken, koronavirüs salgınında yurt dışından gelenleri karantinaya alabilmek için yer yokluğundan, sabaha karşı yurtlar boşaltılmış, öğrenciler valizleriyle sokakta kalmıştı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur bu kamu zararını, TBMM gündemine taşıdı. Güzelmansur tesisin durumunu SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Yıllar önce olası salgın hastalıklarda kullanılmak üzere milyonlarca lira harcanarak yapılan bu karantina tesisindeki binaların çatı, duvar ve zeminlerinde çatlaklar var, camları ve kapıları kırık, herhangi bir güvenlik tedbiri alınmadığı için tesisat malzemeleri ve demirbaşları çalındı. Büyük bir kamu zararı ve israf var.”

Sayıştay ‘Kamu Zararı'na dikkat çekti

CHP'li Güzelmansur akla, mantığa, vicdana aykırı bir şekilde çürümeye terk edilen karantina tesisinin Sayıştay Raporu'nda da yer aldığını aktardı. Güzelmansur “T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın, 2019 yılı Türk Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Denetim Raporu'nda, İskenderun Pirinçlik Eğitim ve Karantina Tesisi değerli bir kamu kaynağı olarak nitelenerek bu taşınmazın atıl bırakılmasıyla oluşan kamu zararına dikkat çekiliyor” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemiyle verdiği önergesinde Güzelmansur, bu değerli kamu yatırımının çürümeye terk edilmesinin sebebini, karantina merkezinin atıl bırakılmasıyla oluşan kamu zararının miktarını ve tesisin bakım-onarımının yaptırılarak amacına uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağı sorularına cevap istedi.