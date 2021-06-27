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Moldovalı genç kız feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Moldova uyruklu Adriana Lana (17), girdiği denizde boğuldu. Genç kızın cenazesinin toprağa verilmek üzere ülkesine götürüleceği öğrenildi.

Güncellenme: 23:41, 27/06/2021
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Moldovalı genç kız feci şekilde can verdi

Olay, Karasu Denizköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Moldova’dan Karasuda evli olan ablasının yanına tatile gelen Adriana Lana, denize girdi.

Adriana Lana bir anda suda kayboldu. Sahilde bulunanların fark etmesi üzerine teknede bulunanlardan yardım istenildi. Bu arada 112 Acile haber verildi.

Yaklaşık yarım saat sonra genç kız tekne ile kıyıya çıkarıldı. 112 Acil ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Adriana Lana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç kızın sedye ile ambulansa taşınmasına yardımcı olan eniştesi kendini yere atarken, büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın cenazesinin toprağa verilmek üzere ülkesine götürüleceği öğrenildi. DHA

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