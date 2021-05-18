Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin yol haritasını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensupları ile bir araya geldi…

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız.. Atatürk’e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz.

* Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz. Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek.

“2 AY SONRA HERKES GÖRECEK MEYDANLARI”

* Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali’den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali’nin yüreği olacak önce yüreği.

* 2 ay sonra herkes görecek meydanları. Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız.

* Memleket bir toprak parçası değildir. Kurdu var kuşu var, dağı var taşı var, insanı var içinde. Memleket budur. Biz memleket dediğimiz zaman şunu anlıyoruz, aldıklarımızla değil verdiklerimizle doyan insanlarız biz.

* Doğduğum yer Yalova, doyduğum yer Ankara, hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz Türkiye… Türkiye’yi hep birlikte kalkındıracağız. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket. Atatürkçü, Cumhuriyetçi demokrat bir parti olacağız.

* İlkelerimiz net. Atatürk’e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz, doğaya çevreye saygısı olmayanı istemiyoruz. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz.

* Tayyip Erdoğan’a imza verip, sonra altını oymaya çalışan kişiden medet umacaksın. E sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın?

* Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Okullar kapalı, camiler açık. Okulda bulaşıyor da camide bulaşmıyor mu? ‘Aman bunu söylemeyelim.’ Niye? ‘Yanlış anlarlar’ Cami bunların babası mı, cami hepimizin evi. Nasıl söylemeyeceğiz?

* Söyleyeceğiz. Lokantalar kapalı, lokantalardan ne istiyorsunuz ya. Uçaklar 200 kişi yan yana binebiliyor, toplu taşımada 2 saat yolculuk yapıyorsun, lokantalar kapalı.

* Bunun hesabını soramayan bir muhalefet var. Deniz kenarında bankta otursan ceza yersin, 5 milyonluk teknede yüzersen serbest. Sizin adaletinizi sevsinler.

* Muhalefet olmadığı için iktidar bunu yapabiliyorlar. Köpeksiz köyü bulup değneksiz dolaşıyor iktidar bugün.

“ÜCRETSİZ OLACAK”

* Bu pandemi ortamı bize bir şeyi gösterdi. İnternet. İnternet artık kitap demek, defter demek, kalem demek. Artık internet eğitimin bir parçası oldu.

*Hem de ta göbeğinde. Ben bu ülkedeki bütün evlatlarıma, öğrencilerime sesleniyorum. İlk seçimde Memleket Partisi iktidar olacak. Türkiye’deki internet, Avrupa’daki en yavaş ve pahalı interneti. Size söz veriyorum, bütün öğrencilere öğrenimleri boyunca internet hızlı ve ücretsiz olacak.

* İlk seçimde bir numaralı icraatımız bu olacak. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde, bu ülkeyi yönettiğimizde, ilk işimiz bütün öğrencilerin öğrenim yaşamları boyunca internetleri ücretsiz olacak.

“DÖRT ANA HEDEFİMİZ VAR”

* Dört ana hedefimiz var. Birincisi ekonomik kalkınma. Ekonomik göstergeleri anlatırken klasik anlatımlardan vazgeçeceğiz.

* Ekonomik büyümeyi tabii ki konuşacağız. Ama vahşi kapitalizmden uzak duracağız. Yaşam kalitesini konuşacağız. Kişi başına düşen geliri tabii ki konuşacağız, ama adil dağılımı konuşacağız. İyi yaşam tarzının nasıl olacağını konuşacağız.

* Yapılan bina sayısını değil. En kolay iş bina yapmaktır. Önemli olan eğitimin niteliğini yükseltmektir. Tarım ve hayvancılığı konuşacağız. Markalaşmayı konuşacağız.

* Dünyada 100 ünlü marka arasında bir tane ünlü Türk markası yok. Turizmi konuşacağız. Batırdılar turizmi. En ünlü firmalar bile Türkiye’de batmak üzere. Turizm sektörüne en az yardım yapan ülke Türkiye.

* İkinci hedefimiz katılımcı demokrasi. Devlet kurumlarına olan güveni yeniden tesis edeceğiz.

* Laikliği konuşmaktan korkmayacağız. Kimse laikliği konuşmuyor ya, neden çekingeniz. İslam alemine bir bakın, o zaman Türkiye’nin farkını, o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, laikliğin farkını anlarsınız. Dünyada laikliğin, dinin ve dindarların gerçek koruyucusu olduğunu anlatacağız.

* Likayatı esas alacağız. Öğretmen yetiştirmeyi yeniden ele alacağız. Eğitim sistemini dünyayla rekabet edebilir hale getireceğiz. Sayıştay’ı yeniden yapılandıracağız. Örgütlü bir toplumun gelişmesi için yasal düzenlemeler yapacağız.

* Üçüncü büyük hedefimiz hukukun üstünlüğü. Yargıya olan güveni yeniden tesis edeceğiz.

* Türkiye’yi Avrupa’ya kaçmak isteyenlerin geçiş noktası olmaktan kurtaracağız. Her türlü övgüye layık olan şehit, gazi yakınlarına en iyi derecede bakacak bu ülke. Dış politikamıza saptırılan ekseninden gerçekçi rotasına yeniden getireceğiz.

* Dördüncü hedefimiz barış ve güvenliktir. Türkiye’yi Avrupa’ya kaçmak isteyenlerin geçiş noktası olmaktan kurtaracağız.