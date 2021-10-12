Naci Görür’den Girit depremi açıklaması

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, "Bir süredir bu bölge görece daha küçük depremlerle sarsılıyordu. Oniki Adalar etkileşim bölgesi içinde" dedi.

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Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ONİKİ ADALAR ETKİLEŞİM BÖLGESİ İÇİNDE”

Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Girit'in doğu ucunda, Helen Yayı ve Plini-Strabo fayı kesişim bölgesinde 6,3 deprem oldu. Daha sonra bu depremi Plini- Strabo doğrultusunda 4,0'lük deprem izledi.

*Biliyorsunuz bir süredir bu bölge görece daha küçük depremlerle sarsılıyordu. Oniki Adalar etkileşim bölgesi içinde.