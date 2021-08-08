Nişantaşı Üniversitesi 157 akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, üniversite kadrolarına 157 akademik personel alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

Nişantaşı Üniversitesi’nin belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. “”Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”” ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki “”Aranan Nitelikler”” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanları alınacak.

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