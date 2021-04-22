Nutuk’la gündeme gelen Ülkü Ocakları Başkanı görevden alındı

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserinin okullarda öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı bulmuş, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısında, kitabın dağıtımının engellenmesinin gerekçesi olarak Atatürk'ün Osmanlı padişahı Vahdettin'e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” sözleri ile bir fotoğrafta Atatürk'ün elinde sigaranın görülmesi gösterilmişti.

Yaşanan skandalın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alınmıştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün Nutuk dağıtılmasına engel olmasının ardından, Nutuk dağıtmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuran Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı da görevden alındı.