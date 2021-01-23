O yaver aklandı, SÖZCÜ’ye konuştu

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, FETÖ davasından beraat etti.

Yüce hakkında FETÖ'cü denilerek soruşturma başlatılmış ve gizli tanık ifadesine dayanılarak tutuklanmıştı. Yüce hakkında FETÖ'ye dair bir kanıt bulunamadı.

26 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ve 30 Temmuz'da tutuklanan Yüce, 16 Haziran 2017'de tahliye edildi.

Yargılanıp beraat etti ve bu karar 30 Aralık 2020'de kesinleşti. Mahkeme “Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığına'' karar verdi.

Yüce, itibarını geri kazandığını, ancak ettiği yemine sadık kalan bir subay olarak çirkin suçlamadan doğan sürecin acı verici geçtiğini söyledi.

Kendisini ‘FETÖ'cü ilan ederek' yargılayan medyanın beraat kararını haber yapma gereğini bile duymamasına tepki gösteren Yüce, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

ALNIMIN AKIYLA: TSK'da rahmetli Yaşar Büyükanıt'ın emir subayı olarak görev yaptım. Alnımın akıyla 15 yıl kendisine hizmet ettim. 2008'de birlikte emekli olduk. FETÖ onun üst makamlara yükselmesini engellemeye çalıştı. FETÖ'cü bir savcı tarafından Şemdinli davasına dahil edildi. Genelkurmay Başkanı olmaması için ciddi mücadele ettiler. Bu dönemleri atlatarak alnımın akıyla kendilerine zarar gelmeyecek şekilde görevimi yerine getirdim.

HER ZAMAN ARŞİVDEYDİM: FETÖ'nün her zaman arşivlerinde bulundum. Tutuklanmam da benden öç alma ve bedel ödetmeydi. Gizli tanık bulup iftira attılar ve iddianamede gizli tanık beyanını delil olarak gösterdiler. Ancak bu kişi duruşmada beni hiç tanımadığını söyledi. Komutanım Büyükanıt da benim FETÖ hiçbir bağımın olmadığına yönelik ifade verdi. Ama savcı bilinçli olarak bu ifadeyi değerlendirmeyedi, yalancı gizli tanığa inandı. Mahkeme iddianameyi görünce beni tahliye etti.

ACI VERİCİ: 11 ay hapis yattım. Bunun çok ciddi travmasını yaşadık. Ailem de etkilendi. Tahliye olduktan sonra dahi çevrem, soru işaretleriyle benden uzak durdu. Maddi sıkıntıya düştük. Oğlumun işleri sekteye uğradı. Çevremi kaybettim, sadece bana güvenenler kaldı. Bu da benim için deneyim oldu. Banka hesaplarım, telefonum, çevrem, yurt dışı çıkışlarım, görüşmelerim her şeyi araştırdılar. Hiç bir şey bulamadılar. Beraat ederek itibarımı geri kazandım ama medya aleyhime çok ciddi propaganda yaptı. Beraat ettim, haber bile yapılmadı. FETÖ'cü Albay diye beni 80 milyona ilan edenler beraat haberimi, haksızlığa uğradığımı görmezden geldi.