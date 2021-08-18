‘Öfkeli Genç Türkler’e karşı ‘Vicdanlı Genç Türkler’ pankartı!

'Öfkeli Genç Türkler' imzası taşıyan ‘Hudut Namustur’ pankartlarının ardından kendilerine 'Vicdanlı Genç Türkler' diyen bir grup İstanbul’un farklı noktalarına "Provokatörlük namussuzluktur" yazılı pankartlar astı.

SÖZCÜ İSTANBUL

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Son yıllardaki düzensiz göçmen akınına dikkat çekmek amacıyla “Öfkeli Genç Türkler” imzası taşıyan “Hudut namustur” yazılı pankartları asan 6 genç dün gözaltına alınmış, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu pankartlara yanıt olarak ise bugün İstanbul sokaklarında bu kez, “Vicdanlı Genç Türkler” imzalı “Provokatörlük namussuzluktur” yazılı pankartlar asıldı. Sosyal medyada pankartları asanların ‘ortalığı kızıştırmaya çalıştığı’ yorumları yapılırken polisin konuyla ilgili soruşturma yapmasının beklendiği ifade edildi.

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