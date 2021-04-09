Özgür Özel: Sebepleri var, anketler! Millet ittifakı çıkıyor, Cumhur ittifakı düşüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim bölgesi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, partililer ile bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisini Sarıgöl ilçe binasının önünde düzenlediği halka açık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“TOPRAKLARIMIZI İPOTEKLE KAYBEDECEĞİZ”

Çiftçinin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına dikkat çeken Özel, şu ifadelere yer verdi:

* Çiftçi borçlu ve tarlaların yüzde 80-90'ı ipotekli. Çiftçiyi özel bankalara yönlendiriyorlar. Bizi yolladıkları bankalar İsrail bankası, Kuveyt bankası…

* Tapuları topluyorlar, bağlarımız, tapularımız borçlar ödenmezse bunların eline geçecek. Savaşarak kazandığımız topraklarımızı ipotekle kaybedeceğiz. Adam tankı tüfeğiyle gelmiyor, bankasıyla geliyor toprakları ele geçiriyor.

“KORKUTARAK YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Özel, Türkiye'de korku siyaseti yapıldığını ve bu siyaseti yapanların demokrasi tokadı yediğini ifade ederek şunları söyledi:

*Ama bıkmadılar. Çünkü iyi şeyler söyleyemiyorlar, kötü şeyler söyleyerek iftira ederek ve korkutarak yönetmeye çalışıyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Bir doğrucu Davut çıksa ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine tercümede bulunsa şöyle söyler ‘evet köylüsün, çiftçisin, eskiden efendiydin, şimdi itilip kakılan bir haldesin, fakirsin, borçlusun.

* Ama sus bir beni dinle. Emeklisin sürünüyorsun, karnın aç ama sus bir dinle. İşçisin ama güvencesizsin ama dinle. Darbe tehlikesi var, benim arkama geçmelisin, ses etmemelisin'. Yaptıkları orta oyununun tercümesi budur.

“AMİRALLERİN ESKİSİNDEN DEĞİL SARIKLISINDAN KORK”

104 emekli amiralin bildirisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, bildirideki söylemlerin darbeyle alakasının bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

* Siz yoksulluğu, açlığı, imkansızlıkları, işsizliği konuşmayın diye onlar bu ülkeye darbe korkusunu konuşturmak istiyorlar. Diyorlar ki 104 amiral bir imza attı, dediler ki ‘Montrö çok önemlidir, sözleşmeden vazgeçersek milli egemenliğimizden vazgeçmiş oluruz' dediler. Bir de dediler ki ‘efendim Deniz Kuvvetleri’ne tekkede, zaviyede amiral yakışmaz' dediler. Bu söylenenlerin hiçbir yerinde darbe yok.

* Darbe yapacak olsalar Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğu zaman yaparlar, yapmamış. Aksine darbenin dışında kalmış. Geçmişte Mavi Vatan demiş, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iddiasın tüm dünyaya duyurmuş. Bunlara siz ‘darbe yapacaksınız’ diyorlar, 4 gün, 4 gün daha içerde tutuyorlar. Siz esas sorunları konuşmayın diye.

* Darbe paranoyasında olanlara şunu söyleyelim. Bu millet darbelere geçit vermez de sen darbeden bu kadar çok korkuyorsan amiralin emeklisinden değil sarıklısından kork. Onlar darbe yapıyor.

AKP KONGRELERİNİ ÜYE SAYISINDAKİ DÜŞÜŞE BAĞLADI

Konuşmasında corona virüsü salgınına değinen ve rakamların giderek attığına dikkat çeken Özel, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Özel, her gün bir Soma faciası, gar katliamı gibi vefat sayısı yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Ama kuralı koyan kurala uymuyor. AKP kongre döneminde vaka sayısı 40 bin, kongre de kapalı salonda. O kongreler başlamadan önce Türkiye'de vaka sayısı 6 bine kadar düşmüştü. Her şey iyiye gidiyordu. Ölümler de 30'a kadar inmişti.

* Kendi gitti, gitmediği yere de uzaktan bağlandı. Oh maşallah, virüse inat lebaleb. Mesafe diyoruz, el ele tutuşuyorlar. Mesafe diyoruz maskeni indir göreyim diyor. Önce Karadeniz gittiği iller kıpkırmızı oldu. Vakaları topladılar, pompa gibi 81 ile dağıttılar. Şu anda her yer kıpkırmızı.

* Babasının cenazesine 20 kişiyi götüremeyen insanların gözünün içine baka baka 20 bin kişiyle kongre yapıp tüm Türkiye'yi hasta ettiler. Ne olurdu yapmasaydın, zaten tek oluyorsun, seçiyorlar oluyorsun. Ama dinlemedi. Ama sebepleri var, anketler.

* Millet ittifakı çıkıyor, Cumhur ittifakı düşüyor. AK Parti 32-32, MHP 6-7. Hepi topu bu. Üyesi sayısında düşüş var. Şaşıracaksınız. Üye sayımız 13,5 milyon diyor. Nasıl oldu bu dedik. Recep Tayyip Erdoğan iki kere iki dört dese kerahat cetvelini kontrol ederim. Acaba bir yanlışlık olmasın diye. Yalan bitmeden doğruya gelmezler.

* Devletin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Nisan günü Recep Tayyip Erdoğan'dan 4 gün sonra resmi sitesine koydu. Ocak ayında 11 milyon 100 bin üyesi var, 1 Nisan itibariyle 10 milyon 857 bine gerilemiş. 200 bin eksik. Ama 2.5 milyon artırdık diyor kongrede. Anketteki düşüşü, üyedeki eriyişi gizlemek için o koca salonları doldurup ‘vay be, AK Parti'ye bak, halen güçlü, halen kalabalık, başka alternatif yok' dedirtmek istiyor.

“BEYFENDİLERE PARA BULUYORLAR, AMA SİZE YOK”

CHP'li Özel konuşmasının son kısmında, pandemi döneminde Türkiye'nin dolar milyarderlerin servetine servet kattığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

* Hiçbir şeye kaynak bulamıyorlar ama 5'li çeteye her imkan var. Sokağa çıkma yasağında bile Osmangazi Köprüsüne para öderiz. Daha geçen sene bu 5'li çetenin birisine uçaklar yeterince uçmadı diye Atatürk Havalimanındaki devletin yapması gereken ödeme tam yapıldı, vergi borcu iki kere silindi.

* Türkiye'nin dolar milyarderleri açıklandı, birinci sırada Murat Ülker en yakınları. İkinci sırada Erman Ilıcak 5 milyar dolar. Kim o, Tayyip Erdoğan'ın canı sıkıldığında aradığı Rönesans İnşaat. Şehir hastanelerini, köprüyü yapan 5'li çetenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi.

* 5 milyar dolar, 40 milyar TL. Son bir yılda serveti ne kadar düşmüş derseniz, düşmemiş yüzde 39 artmış. Salgın var, zorluk var. Size yaptıklarına bakın, size yüzde 16 faizi işletmeye devam edecek Tarım Kredi, beyefendilere para buluyor.

CHP'li Özel konuşmasının ardından milletvekilleri ile birlikte Sarıgöl'de esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

ÜRETİCİLER DERT YANDI: BU SENE DEĞİL, 2-3 YIL MAĞDURUZ

Özel ve beraberindeki CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile birlikte geçtiğimiz hafta don sebebiyle bağları zarar gören çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.

Don olayı sebebiyle bağlarda incelemede bulunan CHP'li vekillere dertlerini anlatan bir üzüm üreticisi, zararlarının büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

* Çiftçi mağdur. Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankası'ndan kullandığımız krediler var. Ancak şuanda hiçbir desteğimiz yok.

* Don olayı sebebiyle sadece bu yıl için değil, en az önümüzdeki 2-3 yıllık için zararımız var. Zararımız olsa bile bağalara gelecek yıl için bakım yapmak zorundayız. Ama neyle ve nasıl bakım yapacağımızı bilmiyoruz.

“ARTIK AĞLAYAN ÇİFTÇİMİZ OLMAYACAK”

Çiftçileri dinleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iklim değişikliğinin artık bir kader olmadığını ve iklim değişikliğine karşı çiftçilerin zararının önleyecek bir sistemin Türkiye'de oturtulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan zararlar karşısında çiftçiyi mağdur etmeyecek bir sistem kuracaklarını söyleyen Sarıbal şöyle konuştu:

* Artık iklim değişikliği bir kader değil. Dolu yada soğuk kader değil bilimsel bir gerçek. Bunun içinde her ülke bir sistem geliştirmiş. Çiftçinin yükünü alıyorlar. Masrafını en azından insanca yaşayacak geliri yerine görü sunuyorlar.

* Üretici bağında fide büyüdükten sonra devletin sahip çıkması gereken kamusal bir şeydir. Çiftçi üretimini toplum için yapıyor. Dolayısıyla bu sistemi değiştireceğiz. Böyle durumlarda ağlayan çiftçi olmayacak. Düzeni kuracağız. Tedbirleri alacağız, çiftçi ağlamayacak ve ayakları üzerinde duracak.