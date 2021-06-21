PTT’nin bastırdığı pul Meclis’in gündeminde

PTT pulunda Bosnalı Müslümanların katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı inkar eden eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'in resminin yer alması TBMM gündemine de girdi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan verdiği soru önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’na konuyla ilgili sorular sordu.

“BOŞNAK KARDEŞLERİMİZİ ÜZDÜ”

Yüksel Özkan şunları söyledi;

“Tüm dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın ortasında yaşanmış olan ve yaklaşık 8 bin 373 Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin katledildiği Srebrenitsa Katliamı’nı inkar eden ve “uydurma” diye nitelendiren Milorad Dodik için, medyada yer alan haberlere göre PTT’ nin resmi pul bastırması Boşnak kardeşlerimizi derinden üzmüştür.”

SORULARA CEVAP İSTEDİ

CHP’li Özkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şunları sordu;

-Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için PTT’nin resmi pul bastırdığı iddiaları doğru mudur?

-Milorad Dodik adına pul bastırılması doğru ise, bu hangi gerekçe ile yapılmıştır? Boşnak kardeşlerimizi manevi olarak yaralayacağı düşünülmemiş midir?

-Srebrenitsa Katliamı’nda hayatlarını kaybeden Bosnalı Müslümanlar için “uydurma” diyen Milorad Dodik için resmi pul bastırma kararını kim ya da kimler vermiştir?

-Yaşanan bu yanlıştan dönme adına nasıl bir yol izleyeceksiniz ve sorumlular hakkında bir işlem yapacak mısınız?

-Boşnak kardeşlerimizden özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

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