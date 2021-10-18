Sarıgül’den Erdoğan’a: Siz ülkenin sahibi, biz sığınmacısı değiliz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren Sarıgül, "Siz bu ülkenin sahibi, biz de misafiri, kiracısı veya sığınmacısı değiliz" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Sarıgül, şunları söyledi:

– Kutuplaşmayı artıran siyasetin dilidir. Kutuplaşma oya dönüştürülmek isteniyor. Kutuplaşma sürdükçe seçmenin rasyonel davranması beklenemez. Bu işin siyasi boyutudur. Kutuplaşmanın bir de barış ve huzuru bozan boyutu vardır. Burada da en büyük görev sayın Cumhurbaşkanı’na düşer.

HERKESİ SUSTURMA GAYRETİ İÇİNDE

– Ne yazık ki sayın Cumhurbaşkanı tam tersi bir tutum takınarak, kendisine inanmayan ve desteklemeyen herkesi susturma veya düşman ilan etme gayreti içindedir. Bu şekilde davranmakla ülkeyi bunaltmakta, kutuplaşmayı artırmaktadır. Bizim, ‘tarafsız cumhurbaşkanı' dememizin önemi ve nedeni de budur.

– Türkiye artık zenginler ve yoksullar ülkesidir, orta sınıf erimiştir. Orta direği yoksulluğa, yoksulları açlık sınırına iten ekonomik sistemin mimarı AK Parti'dir. AK Parti tercihlerini üretimden ve halktan yana değil, ranttan ve bir avuç insandan yana kullanmıştır. Siz bu ülkenin sahibi; biz de misafiri, kiracısı veya sığınmacısı değiliz. Türkiye' de AK Partiden ibaret değildir. Hiç kimse de milletimizden büyük değildir.

İKTİDARI UYARMAK MUHALEFETİN GÖREVİDİR

– Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik uyarısını demokratik baskı hakkını kullanmak olarak görüyorum. İktidarı uyarmak muhalefetin görevidir. AK Parti medya, yargı, sivil toplum baskısı görmeye alışmadığı için sert tepki veriyor. Bugün iktidarda olanlar yarın muhalefet olur. Muhalefete geçince size yapılmasını istemediğiniz şeyleri iktidarda iken yapmamak gerekir.

AK PARTİ GAZI KAÇMIŞ GAZOZA DÖNDÜ

– Bana göre olan şudur: Bu kadar uzun süre iktidarda kalınca, en alt kademeden en üste kadar, ne oldum delisi olmuşlar, kibir hummasına tutulmuşlardır. AK Partiden artık hayır gelmez. Çürük tahta mıh tutmaz. AK Parti gazı kaçmış gazoza dönmüştür. Mahkeme kadıya mülk değildir. AK Parti gider Türkiye kendine gelir.