Seçim sistemi için ‘daraltılmış bölge’ hazırlığı

Bir televizyon kanalında katıldığı programda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili konuştu.

Siyasi partiler yasasında çalışma henüz sonuçlanmadığını kaydeden Yazıcı, “Türkiye seçim çevrelerini en fazla 3’e ayırıyor. Bir seçim çevresinde 30’dan fazla milletvekili var. Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Seçmeni de vekilleri tanır hale getirmek gerekir. Buna en yakın dar bölge olabilir ama sorun da üretmeye yakın gözüküyor. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. 5’li ve 7’li şeklinde düşünüyoruz. Vekili seçmene yaklaştırıyoruz, mesafeleri kısaltıyoruz. Millet kime oy verdiğini bilecek ki onu sorgulasın. Daha sonraki seçimde hesap sorsun. Seçim sistemine dokunmadan, daraltılmış bölge yöntemini düşünüyoruz” dedi.

BARAJ DÜŞÜRÜLECEK

Seçimlerden bir veya bir buçuk yıl önce yasal değişikliği tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Hayati Yazıcı, “Türkiye’de yüzde 10 barajı uygulanıyor. Dünyada en yüksek barajı uygulayan ülke Türkiye. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek.

Dar bölge ve daraltılmış bölge

Dar Bölge sisteminde ülke seçilecek milletvekili sayısı kadar ‘Seçim Bölgesi’ne ayrılıyor ve her bölgeden bir milletvekili seçiliyor. Daraltılmış bölge sisteminde ise iller 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor, ülke düzeyinde seçim barajını geçen partiler aldıkları oya göre bu vekillikleri paylaşıyor.