Siyasi Partiler Kanunu’nda yeni parasal düzenleme

Siyasi Partiler Kanunu’nda partilerin kesin hesabı ve denetimini düzenleyen 74’üncü maddesinde yer alan parasal tutarlar güncellendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1’inci maddesinde şu ifadeye yer verildi:

“Siyasi Partiler Kanunu’nun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘yüz milyon lirayı aşan’ ibaresi, ‘bin beş yüz lirayı aşan’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Siyasi Partiler Kanunu’ndaki 74. Madde şöyle:

“Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.”

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