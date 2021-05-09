Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Siyasilerden Anneler Günü mesajı

Siyasi parti liderleri Anneler Günü’nü sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kutladılar. İYİ Parti lideri Meral Akşener torunlarıyla fotoğraf paylaşırken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan annesi ile fotoğraf paylaştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise, “Annelik duygusunu içinde hisseden tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” mesajı verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:06, 09/05/2021
HaberlerGündem
Siyasilerden Anneler Günü mesajı

Siyasi parti liderleri Anneler Günü'nü sosyal medyadan paylaşıktıkları mesajlarla kutladılar. Liderler paylaşımlarında şu mesajları verdiler:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kıymet biçilmez gülüşleriyle; Hüznümüzü huzura, günümüzü aydınlığa çeviren, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve şehit annelerimiz olmak üzere; Bana babaanneliği armağan eden güzel kızımın ve tüm annelerimizin #Anneler Günü’nü kutluyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Böyle gülmeyi kimden mi öğrendim? Anneler Günü kutlu olsun.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Annelik duygusunu içinde hisseden tüm annelerimizin #Anneler Günü kutlu olsun.”

İlginizi ÇekebilirEn anlamlı 'Anneler Günü' hediyesiEn anlamlı 'Anneler Günü' hediyesiİlginizi ÇekebilirGülistan Doku'nun annesinden yürek burkan 'anneler günü' açıklamasıGülistan Doku'nun annesinden yürek burkan 'anneler günü' açıklaması
Ahmet Davutoğlu Ali Babacan anne Anneler Günü Anneler günü mesajı Atatürk baba CHP Haber İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Muğla Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk şehit