Siyasilerden Anneler Günü mesajı

Siyasi parti liderleri Anneler Günü'nü sosyal medyadan paylaşıktıkları mesajlarla kutladılar. Liderler paylaşımlarında şu mesajları verdiler:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kıymet biçilmez gülüşleriyle; Hüznümüzü huzura, günümüzü aydınlığa çeviren, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve şehit annelerimiz olmak üzere; Bana babaanneliği armağan eden güzel kızımın ve tüm annelerimizin #Anneler Günü’nü kutluyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Böyle gülmeyi kimden mi öğrendim? Anneler Günü kutlu olsun.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Annelik duygusunu içinde hisseden tüm annelerimizin #Anneler Günü kutlu olsun.”

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