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Son dakika… Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Durumu lehimize çevirmek elimizde" derken haftalık vaka sayısının İstanbul'da 401.62'ten 591.45'e yükseldiği görüldü.

Güncellenme: 21:07, 03/04/2021
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Son dakika… Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

Haritaya göre birçok ilde vaka sayısında artış yaşanırken, Bakan Koca paylaşımında “Durumu lehimize çevirmek elimizde” mesajına yer verdi.

En çok vaka görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu. En düşük vaka sayısı ise 100 binde 23,43 ile Şırnak’ta kaydedildi.

İSTANBUL’DA SAYI 500’E YAKLAŞTI

Güncel haritaya göre haftalık vaka sayısı İstanbul’da 401.62’ten 591.45’e, Ankara’da 184.29’tan 272.29’a ve İzmir’de 156.48’den 218.88’e çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR…

27 Mart – 2 Nisan tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

20 Mart – 26 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

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Yayınlanma Tarihi:20:57,