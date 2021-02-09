Son dakika… Konya’da birer dakika arayla 3 deprem (Son depremler)

AFAD, Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde art arda depremlerin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 18.51’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu.

Saat 18:52’de olan deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde meydana geldi.

ÜÇÜNCÜ DEPREM 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD’ın verilerine göre Tuzlukçu’da meydana gelen üçüncü deprem, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 4.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünün 4.5 ve derinliğinin 1.6 kilometre olduğunu, ikinci depremin büyüklüğünün ise 4.2 olduğunu duyurdu.

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından depremlerle ilgili açıklama yaptı. Soylu, şunları belirtti:

* Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

* An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir.

* Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.