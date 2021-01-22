Son dakika… Muş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bugün saat 06.49’da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.





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