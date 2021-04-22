Thodex’i kuran firma ‘zarar ettim’ diyerek, hiç vergi ödememiş

İşlemlerin kapatıldığı ve kullanıcı şikayetleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in genç yaşta ticari hayata hızlı bir başlangıç yaptığı görülüyor. 1994 yılında doğduğu öğrenilen Özer’in 23 yaşında kurduğu şirket son birkaç gündür gündeme damgasını vurdu.

ŞİRKETİN SERMAYESİ 400 BİN LİRA

Thodex kripto para borsasının arkasındaki Koineks Teknoloji Anonim Şirketi, 14 Eylül 2017 tarihinde kuruldu.

Şirketin merkezi ise Şişli’de bulunan iTower Rezidans olarak gösterilirken, kurucusu Faruk Fatih Özer 400 bin liralık şirket sermayesini nakdi olarak taahhüt etti.

Ticaret sicil kayıtlarına göre, taahhüt edilen payın 100 bin lirası şirket tescilinden önce ödenirken, kalan kısmının ise 24 ay içinde ödeneceği belirtildi.

EV ADRESİ DARICA

Şirketin yönetim kurulunda yer alan tek kişi olan kurucu Faruk Fatih Özer, şirketi kurarken Darıca'daki Fevzipaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4 numaralı dairesini ikametgah adresi olarak gösterdi. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, söz konusu bina hali hazırda yıkıldı ve Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ailesi buradan taşındı.

REZİDANSTAN APARTMAN DAİRESİNE

Koineks Teknoloji Anonim Şirketi, kuruluşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 7 Şubat 2019 tarihinde iTower Rezidans’tan taşındı. Şirket, İstanbul Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak’taki bir apartmanda yer alan daireye yerleşti.

13 GÜN SONRA PLAZAYA

Şirket adresini bir apartman dairesine taşıdıktan 13 gün sonra yeniden taşınma kararı alarak 20 Şubat 2019’da yine Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde bulunan Nida Kule Göztepe adlı plazaya taşındı.

Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’nin vergi kayıtları incelediğinde ise kurulduğu günden bu yana şirket hiç kar etmedi. 2020 yılı beyannamesini henüz vermeyen şirket 2018 ve 2019 yıllarında vergilendirmeye esas olabilecek bir kazanç bildirmedi. Zarar edildiği beyan edildiği için vergi levhasında söz konusu yıllar için “matrahsız” ifadesi yer aldı. Özer yaptığı açıklamada, şirketin bugün itibariyle piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon dolar olduğunu belirtti.

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