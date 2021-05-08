Geçtiğimiz nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur’un yerine Mustafa Tuzcu getirildi.

10 Temmuz 2018’den 21 Nisan 2021 tarihine kadar Ticaret Bakanı görevini yürüten Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş getirilmişti.

Görevden alınan Ruhsar Pekcan’ın adı, kendisi ve eşi Hasan Pekcan’a ait şirketin bakanlığa dezenfektan satmasıyla gündeme gelmişti. Pekcan daha sonra görevden alınmıştı.

GONCA YILMAZ BATUR KİMDİR?

1970 yılı Konya doğumlu olan Gonca Yılmaz Batur 1988 yılında Ankara Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı.

İş hayatına özel sektörde başlayarak uluslararası denetim ve danışmanlık firmalarında yöneticilik yaptıktan sonra telekomünikasyon, otomotiv, enerji ve diğer pek çok alanda faaliyet gösteren kurumsal şirketlerde üst görev alan Batur, 18 Ağustos 2018 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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