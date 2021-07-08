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‘Tosuncuk’ drift yaptığı lüks aracının akıbetini anlattı…

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı.

Güncellenme: 13:16, 08/07/2021
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‘Tosuncuk’ drift yaptığı lüks aracının akıbetini anlattı…

Tosuncuk olarak bilinen Aydın dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Aydın’ın Uruguay’da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.

Uruguay’ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, “Uruguay’da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu” ifadelerini kullandı. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:13:05,