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Tosuncuk’un dosyasına gizlilik kararı

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

Güncellenme: 10:06, 06/07/2021
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Tosuncuk’un dosyasına gizlilik kararı

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın’ın sorgusuna saat 22.00’de başlandı.

Aydın’ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi.

Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi. (İHA-DHA)