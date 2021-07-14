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TTB: İstanbul’da fazladan ölümler tekrar artmaya başladı

Türk Tabipler Birliği haftalık Pandemi Bülteni'ni yayımladı. TTB bültenini açıklayan Halis Yerlikaya, Türkiye'nin kendi verileri üzerinden salgını analiz etmesi ve önlemleri bu veriler üzerinden yönetmesi gerektiğini belirterek, bir kez daha Sağlık Bakanlığı’nı verileri açıklamaya davet etti; "Eğer veriler açıklanmış olsaydı, bizim önerilerimiz dikkate alınsaydı toplum olarak bu kadar büyük bir bedel ödemeyecektik" dedi.  

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:38, 14/07/2021
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TTB: İstanbul’da fazladan ölümler tekrar artmaya başladı

Sağlık Bakanlığı'nın  salgının başından beri veri gizleme politikasını varyantların yayılımında da sürdürdüğünü belirten TTB, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Delta varyantının görüldüğü kişi sayısının son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. Bu artış hızıyla Eylül ayında rakamların ne olacağı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın bir öngörüsü var mı” diye sordu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKALARDAN DAHA AZ

“Avrupa'da vakalarda yüzde 33 arttı. Salgın devam ediyor. Ülkemizde de hastalık verileri ve varyantlara baktığımızda son günlerde iyileşen hasta sayıları vaka sayılarından daha az sayıdadır. Vaka sayıları daha da artmaktadır. Varyantlara dair ayrıntılı veriler neden açıklanmıyor? Pozitif vakalar içinde varyantların oranı nedir? Alfa, Beta, Delta dağılımı nasıldır” ifadelerine yer verilen TTB bülteninde, ölüm sayılarına da dikkat çekildi.

İSTANBUL’DA FAZLADAN ÖLÜMLER ARTMAYA BAŞLADI

TTB bülteninde, ekonomik kaygılarla salgının değil, algının yönetildiği dile getirilerek, “Covid-19 ölüm verileri neden açıklıkla açıklanmıyor. İBB verilerine göre İstanbul'daki fazladan ölümler 22 Haziran 2021 tarihinden sonra tekrar yükselmeye başlamıştır. Bunda açılma kararlarının etkili olduğu görülmektedir. Turizm ve ekonomik kaygılarla salgının değil algının yönetildiği ülkemizde hastalığın ülkemize girişini engelleyecek önlemlerin alınmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

TURİZM BÖLGELERİNDE FİLYASYON NASIL UYGULANIYOR?

Sahada filyasyon ekiplerinin aşı ekiplerine dönüştürüldüğüne dikkat çekilen bültende, filyasyon çalışmalarının yavaşladığı, özellikle turizm bölgelerinde filyasyonun nasıl uygulandığının belirsiz olduğuna da yer verildi. Ülkedeki mülteci sayıları ele alındığında ne kadarının kayıtlı olduğu, ne kadarının aşılandığı ve mültecilerin hastalık ve ölüm verilerinin ne olduğun da bilinmediği vurgulandı.

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Yayınlanma Tarihi:13:36,