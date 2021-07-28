Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak koşuluyla Üniversitelerin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, İnşaat veya Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olan ÖSYM tarafından 14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 1 puan türünde en az 80 puan ile birlikte sınav tarihi itibarı ile İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan) en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip adaylar müfettiş yardımcısı olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından istihdam edilecek.

Sınava başvurular 20/08/2021 günü 23:59'a kadar, www.tki.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 21/08/2021 günü 00:00'dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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