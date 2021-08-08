Türkiye’yi sarsan kanlı baskın Esenboğa’da Asala eylemi 9 ölü 73 yaralı

Teröristler önce bomba patlatıyor, sonra yolcuları silahla tarıyor ve 20 kişiyi de restoranda rehin alıyordu. Bu olay ASALA'nın Türkiye’deki ilk eylemiydi.

EMIN ÖZGÖNÜL

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7 AĞUSTOS 1982’de Esenboğa Havalimanı’nda iki Ermeni teröristin bombalı eyleminden 39 yıl geçti… Patlayan bomba ve silahlı saldırı, iki turist ile, 3'ü polis 7 Türk'ün ölümüne, 73 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Zohrab Sarkisyan ve Levon Ekmekçiyan adlı saldırganlar Lübnan'dan Ankara'ya gelmiş, Gençlik Parkı'nda buluştukları bir kişiden silah ve bombaları alıp yerleştikleri otelde, üç gün plan yapmışlardı.Geceleri de Ulus'taki otellerinin hemen yanında bulunan Saray Pavyon'a gidip, Mısırlı turist rolünde üç konsomatrist ile gönül eğlendirmişlerdi.

TEK CELSEDE İDAM

Olay sonrası teröristlerden biri ölü diğeri yaralı ele geçirildi.

Levon Ekmekçiyan yaklaşık 5 ay Mamak Cezaevi'nde kaldı. Başına bir iş gelmesin diye, cezaevi İç Güvenlik Amiri Yüzbaşı Tuna Akkurt'a zimmetlendi.

Yemeğini bile önce Akkurt tadıyor ve bu yemek 20 dakika sonra Ekmekçiyan'a veriliyordu. Yargılanarak tek celsede idama mahkum edilen Ekmekçiyan, 28 Ocak 1983'de asıldı. Ankara'da kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cenazesi 32 yıl sonra ailesine verildi.

O DÖNEMİN HAVAALANI KORUMA MÜDÜRÜ MEHMET KAHYA, OLAYI ŞÖYLE ANLATTI:

İLK KURŞUNU BANA SIKTILAR

ESENBOĞA’DA teröristlerle ilk çatışmaya giren dönemin Havaalanı Koruma Müdürü Mehmet Kahya ile yaralı saldırganla hastanede görüşen Siyasi Şube Müdür Yardımcısı Cevdet Saral, 39 yıl sonra o gün yaşananları SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattılar.

Mehmet Kahya, “Olay bir cumartesi günü yaşandı ve alan kalabalıktı. Bugünkü gibi teknolojik imkanlar yoktu, bavullar uçağa biniş sırasında aranıyordu. Makamında bir polis memuru ile evrak inceliyorduk. Patlama sesini duyunca hemen dışarı çıktık. İki saldırgan 5-6 metre uzaktaydı ve göz göze geldim. Üzerimde resmi üniforma olduğunu görünce ateş açtılar ve karşılık verdik. Biri vuruldu, diğeri restorana girip, içerdikleri rehin aldı. Bu sırada engel olmak istememe rağmen Emniyet Müdür Yardımcısı Hamdi Yahyaoğlu restorana girdi ve çatışmada şehit oldu. Sonra özel tim geldi, operasyon sonucu diğer saldırgan da yaralı olarak ele geçirildi. Teröristler eylemden hemen sonra kaçmayı planlıyordu. Alanda kalkışa hazır bir Lufthansa uçağı yolcu almaya başlamıştı. Amaçları eylemi yapıp aprona çıkarak bu uçaktaki yolcu ve pilotları rehin alarak uçağı da kaçırmaktı. Biri vurulunca bunu gerçekleştiremediler” dedi.

CEVDET SARAL:

“DOKTOR ÖNLUĞÜ GİYDİM”

“Esenboğa baskını Türk polisinin o güne kadar karşılaşmadığı bir eylem türüydü. İki saldırgan Havaalanı terminalinde bomba patlatıp, etrafa ateş açtı, 20 yolcu da restoranda rehin alındı. Biri ölü diğeri yaralı ele geçirildi. Saldırganların kim olduğu, silah ve bombayı nasıl temin ettikleri konusunda hiçbir bilgimiz yoktu. Yaralı saldırgan Cebeci'deki Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı, ameliyata alındı. Ben hastaneye gittiğimde narkozun etkisinden yeni çıkmıştı. Bir doktor gömleği giyerek odasına girdim. Türkçesi iyiydi ve ‘Sen doktor değilsin, gazetecisin' dedi. Kaybedecek bir şeyi olmadığını, Lübnan'daki ASALA liderlerince görevlendirildiğini söyledi. Kendisinin ve diğer saldırganın adını söyledi. Türkiye'ye nasıl geldiklerin, hangi otelde kaldıklarını, silahları nasıl temin ettiklerini rahat rahat anlattı. Bilgileri Sıkıyönetim Komutanı Recep Ergun'a ilettim. Bu bilgiler, eylemle ilgili devletin ilk kez öğrendiği konulardı”