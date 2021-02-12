Tutuklanan Beyza Buldağ ile Muhammed Ünal serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, tutuklu ve gözaltına alınan öğrencilerle ilgili paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle İzmir’de gözaltına alınmıştı.

‘Boğaziçi Dayanışması’ isimli Twitter hesabını yönettiği ve paylaşımları gerekçesiyle hakkında ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklama talep edilen Buldağ, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

AVUKATIN İTİRAZI REDDEDİLDİ, BUGÜN SERBEST BIRAKILDI

Buldağ’ın avukatlarının dün yaptıkları tutuklama kararına itirazları reddedilirken, bugün akşam saatlerinde ise Buldağ’a serbest kaldığı söylendi. Buldağ, İstanbul’daki evine gönderildi.

MUHAMMED ÜNAL DA SERBEST

Beyza Buldağ ile aynı gün sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul’da gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen ve savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Muhammed Ünal da bugün serbest bırakıldı. Fahrettin Öztürk/İSTANBUL