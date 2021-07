TÜVTÜRK ücretleri isyan ettiriyor

AKP iktidarı tarafından özelleştirilen ve 2027 yılına kadar araç muayenesinde tekel olan TÜVTÜRK, yüksek muayene ücretleriyle tepki topluyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için KDV dahil 503 lira 86 kuruş, otomobil, minibüs, kamyonet, römork ve yarı römorklar için 372 lira 88 kuruş muayene ücreti alınıyor. Motosiklet ve motorlu bisikletler için ise KDV dahil 189 lira 98 kuruş bedel ödeniyor. TÜVTÜRK son 13 yılda 3 milyar 846 milyon dolar kâr etti. Karayollarına bağlı araç muayene istasyonları 2005 yılında 552 milyon dolara özelleştirilmişti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TÜVTÜRK'ün fahiş fiyatlarla insanları mağdur ettiğini söyledi. Araç sahiplerinin zorunlu uygulama nedeniyle kısa süreli işlemler için yüksek bedeller ödediğini aktaran Barut, “Yurttaşın cebine göz dikilmesin, TÜVTÜRK çilesi son bulsun” dedi ve şunları söyledi:

HER AYA CEZA

“Zorunlu araç muayenesinde tek yetkili kurum konumundaki TÜVTÜRK, yüksek bedellerle araç sahiplerinin üzerinden büyük kazançlar elde ediyor. Her yıl fahiş oranda artan bu ücretler, yurttaşın belini büküyor. Araç muayenesinde süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5 oranında fazla bedel ile tahsil ediliyor.”

KARTLA ÖDEMEYE EK KOMiSYON ÜCRETi

TÜVTÜRK'ün yüksek muayene ücretlerinden istasyonlarda yaşanan olumsuzluklara kadar araç sahiplerinin tepkilerini duyan olmadığını söyleyen Milletvekili Barut, şöyle devam etti: “2007 yılından geçerli olmak üzere 20 yıllık sözleşme imzalanan TÜVTÜRK'le ilgili iktidarı adım atmaya, yurttaşın sorunlarına çözüm bulmaya çağırıyoruz. Yurttaşlardan yüksek muayene ücreti alan, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ayrıca komisyon ücreti de isteyen, araç sahiplerini mağdur eden bu istasyonlarla ilgili harekete geçilmelidir.”