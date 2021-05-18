Uğur Dündar: Sıradan bir kaçakçılık olayı değil

KRT TV’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ programında SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, gündemdeki uyuşturucu ağı ile ilgili iddiaları yorumladı. Dündar şu ifadeleri kullandı:

* 9 Haziran 2020’de Kolombiya’nın Buena Ventura Limanı’ndan 4.9 tonluk kokainin varış noktası İzmir. 8 Mayıs 2021’de Panama’da ele geçirilen ama Ekvator’un Bolivar Limanı’ndan yola çıkan ve o limanı da bir Türk firması işletiyor, geleceği son nokta Mersin Limanı.

* Ayrıca Kocaeli’de 540 kilo ele geçirilen kokainin operasyon yapıldığı liman da yine aynı Bolivar Limanı’nı işleten şirket tarafından işletiliyor. Şimdi bunlar tesadüf olabilir. Benim geçmişteki araştırmalarımdan ve geçmişteki operasyonlardan yola çıkarak yaptığım analiz Türkiye’de bu kadar kokainin tüketilmesi mümkün değil.

* Bunların bir kısmı Türkiye içinde tüketilmek üzere getirilmiş olabilir ama benim kişisel yorumum bunlar güvenli limanlara sahip olduğu için, kolay sevkiyat yapılmayan batı ülkelerine, özellikle Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere Türkiye’nin bir üs olarak kullanıldığı gerçeğiyle ya da olasılığıyla bizi karşı karşıya bırakıyor.

“SIRADAN BİR KAÇAKÇILIK OLAYI DEĞİL”

Uğur Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kolombiyalı yetkililerle görüşülmüş olsa malı yükleyenlerin itiraflarından daha pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Oradan elde edilecek bilgilerle Türkiye’de iz sürmek mümkün. Bu tablo çok korkunç bir tablo. Ayrıca bu gün karşılaştığımız olayla kokain olayıyla sınırlı değil.

* Mübariz Mansimov, daha doğrusu soyadını Gurbanoğlu olarak değiştiren Mübariz Gurbanoğlu’nun marinasına çökme iddiaları da söz konusu. Mübariz Mansimov, Karadeniz havzası petrollerine hem Azerilerin hem de Rusların petrollerini taşıyan 300 gemiye yakın filosu olan dev bir denizcilik işletmesinin patronu, ayrıca Bodrum’daki Yalıkavak Marina’nın da sahibi.

* Mübariz Mansimov’u FETÖ’cü suçlamasıyla içeriye attırıyorlar. Bu sıradan bir kaçakçılık olayı değil. Bunun arkasında mutlaka başka güçlerin, özellikle siyasetten bazı isimlerin olması gerekir. O bakımdan da son derece vahim.

“OLAYIN GİDEREK DAHA VAHİM BOYUTLAR ALMASI MÜMKÜN”

Dündar, Susurluk olayı hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

* Susurluk’ta Kutlu Savaş, Başbakanlık Teftiş Kurulu hemen bir rapor hazırlamıştı. Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel Çankaya’da Susurluk Zirvesi yapmıştı ve tüm siyasi parti liderlerini bilgilendirmişti.

* Ayrıca DGM Başsavcısı Aykut Cengiz Engin de hemen Susurluk çetesiyle ilgili bir soruşturma başlatmış, ve bizim ortaya çıkarttığımız belgeler ve deliller de değerlendirilerek bir iddianame hazırlanmış ve en sonunda da bu çete mensuplarının hepsi hüküm giymişlerdi.

* Şimdi bazı isimlerin bu olayda da karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu olay bu nedenle çok vahim ve olayın giderek daha da vahim boyutlar alması mümkün.

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