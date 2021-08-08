Üniversite yasağı deldi: Adrese teslim ilan

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Odyoloji (işitme bilimi) bölümü öğretim üyesi ilanında ‘hemşirelik ve nöroloji’ alanlarından uzmanlık şartı aranması tepkilere neden oldu.

EVREN DEMİRDAŞ

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Yükseköğretim Kurulu'nun(YÖK) yönetmelik değişikliğiyle “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilmez” hükmünü getirmesi “kişiye özel kadro” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesinin sitesinde yayınlanan yayımlanan iki ayrı akademik kadro ilanında istenen “özel şartlar” dikkat çekti. Üniversite, Odyoloji bölümlerine alınacak adayın doktorasını hemşirelik ve Nöroloji alanında alması gerektiği şartını koydu.

Odyolojı bölümüyle aranan şartların birbirleriyle ilgisi olmadığını belirten Mardin Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Bozan, Mardin'in şuan akademik başarı sırasında son 3'te olmasının nedeni bu beceriksizliklerin sonucudur” diyerek üniversite yönetimine tepki gösterdi.

DOKTORASI ‘HEMŞİRELİK' ALANINDA OLACAK ŞARTI

Üniversite tarafından yayımlanan ilanda Odyoloji bölümü Dr. Öğretim üyesi ilanına başvuracak adayların, “Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olup iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili çalışmaları olmak” şartı konuldu.

ÖZEL ŞARTLAR DA YER ALDI

Diğer bir Odyoloji bölümü Dr. Öğretim üyesi ilanında ise, “Uzmanlığını Nöroloji alanında almış olup Sağlık Bakanlığı onaylı ozon uygulaması sertifikasına sahip olmak ve Epilepsi hastalarında PON1 aktivitesi ve MDA düzeyleri üzerine çalışmaları bulunmak” ifadeleri yer aldı.

“ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TORPİL VE KAYIRMADA BAŞ SIRADA”

Üniversitenin vermiş olduğu ilan ile ilgili SÖZCÜ'ye değerlendirme yapan Mardin Eğitim-Sen şube başkanı Mustafa Bozan, Artuklu Üniversitesinin torpil ve kayırmanın olduğu üniversitelerde en başta geldiğini söyledi. Bozan açıklamasında şunları söyledi;

* Artuklu Üniversitesi aslında bu tür skandalların merkezi haline gelmiş bir üniversite. Akademik başarı sırasına baktığımızda aslında bu yönetim anlayışının kaçınılmaz sonuçlarını maalesef görmekteyiz.

* Torpil ve kayırmanın en yoğun olduğu üniversitelerin başında gelen Artuklu üniversitesi odyoloji bölümüne doktor alımı için yaptığı ilanda odyoloji mezunları ile ilgisi dahi olmayan kriterlerle alım yapmaya çalışıyor. YÖK bu tur alımları yasaklamışken bile kişiye özel kadro ilanı devam etmektedir.

* Kadro ilanından belirtilen tezin odyoloji bölümüyle ilişkisi yok. Hemşirelik bölümünden doktora yapmış birine odyoloji doktor unvanı verilmeye çalışılması başlı başına bir skandaldır.

* Diğer alanlardaki alımlarda da sarı sendika güdümündeki rektörlük kişiye özel kadro veya kişileri kayırma anlayışını bir gelenek haline getirmiş. Mardin'in şuan akademik başarı sırasında son 3'te olmasının nedeni bu beceriksizliklerin sonucudur.