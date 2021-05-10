Üniversitede, ‘rüzgardan zarar gördü’ denilerek kaldırılan Atatürk anıtı hâlâ yerine konmadı

Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) Seyirtepe'de bulunan sosyal tesislerinin yanındaki 12.5 metre yükseklik ve 9 metre genişlikteki Atatürk anıtının 25 Mart 2021'de yerinde olmadığını gören vatandaşlar sosyal medyada “Atatürk anıtı nerede?” diyerek tepki göstermişti.

Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından 26 Mart'ta “Üniversitemiz Seyirtepe Sosyal Tesisleri Bölgesi'ndeki Atatürk panosunun duvar bağlantıları şiddetli rüzgardan dolayı kırılmış ve zarar görmüştür. Pano, tadilat için sökülmüş olup, gerekli bakım ve onarımı yapılarak en kısa sürede yerine takılacaktır” açıklamasını yapmıştı.

ÜNİVERSİTEDEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın üzerinden 18 gün geçtikten sonra üniversite ikinci bir açıklama daha yaparak “Yakın tarihte şiddetli rüzgar sebebiyle kırılarak zarar görmüş olan GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesisi yanında bulunan Atatürk anıtının yerine dış etkenlere daha dayanıklı ve kentimize yakışır bir Atatürk simgesi koymak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Üniversite, açıklamasında konması muhtemel Atatürk simgesi için öngörülen 5 seçenek için oylama çağrısında bulunuldu ancak uzun süre devam eden anket ilgi görmeyince siteden kaldırıldı.

ANITI YAPAN SANATÇI DEVREDE

Bu arada Atatürk Anıtı'nı 2006’da yapan Settar Birecikligil devreye girerek üniversite yönetimine, “Bana ait olan anıtın yine benim tarafımdan yeniden aynısının yapılması gerekir” çağrısında bulundu. Bununla ilgili bir de destek kampanyası da başlatan Birecikli'ye 2 binin üzerinde vatandaş destek verdi.

Birecikli, son olarak bu konuda sosyal medya hesabından, Gaziantep Üniversitesi yönetiminin fırtınadan etkilenip yıkıldığını belirttiği Atatürk Anıtı'nın yeniden yerine konması için zamanı kısa tutacağına ilişkin sözünün üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine karşın yapılmadığını belirterek, “Bu süre içinde ne yapıldı? Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan bu anıtın (12.5 metre) daha büyüğü (15 metre) daha rüzgarlı ve yüksek olan İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde hala yerindedir. Atatürk anıtına ilgi gösterenlere bilgi” şeklinde ironili bir mesaj verdi.

“YAPMAYACAKSANIZ BİZ YAPALIM”

Gaziantep Üniversitesi'nin zarar gördüğü için söküldüğü ileri sürülen Atatürk Panosu'nu aradan 50 gün geçmesine karşın onarılıp yerine takılmamasına tepki gösteren Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şencan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı etiketleyerek, “Gaziantep Üniversitesi içerisinde Atatürk resmini rüzgardan zarar gördü diye kaldırdınız. ‘Yenilenmiş halde geri ait olduğu yere koyacağız' diye duyurmuştunuz. Aylar geçti halen bir hareketlilik yok. Eğer yapmayacaksanız biz yapalım” mesajı verdi.

Şencan, “O panonun onarımı en fazla bir hafta sürer. 50 günde onlarca pano yapılabilirdi. Ama, işin içinde Atatürk olunca ayak sürülüyor” dedi.

AKP’Lİ KURTULMUŞ'A KOLTUĞUNU DEVRETMİŞTİ

Rüzgar nedeniyle zarar gördüğü ileri sürülen Atatürk anıtının sökülmesinin üzerinden 50 gün geçmesine rağmen takılmayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yakın bir geçmişte üniversiteyi ziyaret eden AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a koltuğunu devretmiş, bu nedenle de kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Daha önce Özsağır sayadını taşıyan Prof. Dr. Arif Özaydın Kahramanmaraş milletvekili adayı olmuş ancak listeye girememişti.

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