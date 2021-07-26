Vakalarda zirvedeyiz aşıda ortalardayız

Covid-19 salgını, turizm sezonunun başlaması ve Delta varyantının da yayılmasıyla bütün dünyada hızını artırırken, aşılama sürecinde de bölgesel olarak dengesizlik yaşanıyor.

Devletlerin açıkladığı resmi verileri derleyerek kamuoyuna sunan Our World in Data isimli kuruluşun 23 Temmuz'da hazırladığı harita ve grafiğe göre Avrupa'da aşılama konusunda çok ciddi farklar oluşuyor. Verilere göre Avrupa'da Covid-19 aşılarını en hızlı yapan ülkelerin başında nüfus yoğunluğu düşük olan Malta, İzlanda, İskoçya ve Galler geliyor. Bu ülkeler arasında İskoçya ve Galler'in nüfusu 5.4 milyon ve 3.1 milyonken, Malta ve İzlanda'nın nüfusları ise 502 bin ve 356 bin seviyesinde. Türkiye'de iki doz aşı olanların oranı % 26.7 olarak kayıtlara geçerken tek doz aşı olanların oranı ise % 19.94 seviyesinde. Bu veriler ışığında Türkiye'de nüfusun yaklaşık % 46'sı aşı olmuş durumda.

TÜRKİYE ORTALARDA

Türkiye, dünya sıralamasında Covid-19 aşısı kullanılan ülkeler sıralamasında orta-üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin önünde ise Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, ABD, Suudi Arabistan, Arjantin, Polonya yer alıyor. Avrupa'da Danimarka, İsveç, İtalya, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde aşılama oranı yüksek seyrederken Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek gibi ülkelerde ise aşının yapılma oranı % 30'ların altında kalıyor. Türkiye ise bölgede aşılama oranı % 40 ile % 50 arasında olan 7 ülkeden biri…