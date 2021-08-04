Vatandaşlardan Bakan Pakdemirli’ye tepki: Helikopterler nerede? Yazıklar olsun, hükümet istifa!

Milas Ortaköy’deki yangın söndürme çalışmalarına katılan kadınlar, yangından saatler sonra bölgeye helikopterle gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “Her taraf yandı, helikopterler nerede, siz neredesiniz? Yazıklar olsun! Hükümet istifa!” diye tepki gösterdi. Bakan “buradayız” demekle yetindi, köyden ayrıldı.

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Milas Fesleğen ve Ortaköy bölgelerinde yangın bölgelerini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bir grup kadın tepki gösterdi. O anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Bölgeye helikopterle gelen Pakdemirli’yi karşılayan bir kadın, “Beyefendiler ancak teşrif ediyorlar. İnsanların canı, malı yandı. Helikopterler yeni geldi. Sinirler gergin. Gece dört buçuğa kadar sizi bekledik. Helikopterler neredeydi? İnsanların malı mülkü yandı. Sabaha kadar uğraştık dağlarda. Yazıklar olsun! Hükümete yazıklar olsun, hükümet istifa!” diye bağırdı.

BAKAN PAKDEMİRLİ “BURDAYIZ” DİYEREK BÖLGEYİ TERK ETTİ

Tepkiler üzerine bölgede kalmayan bakan Pakdemirli, “Buradayız” yanıtı verdikten sonra, beraberindekilerle birlikte bölgeden ayrıldı. Tepki gösteren kadınlar gözyaşları içinde, “İki gündür buradayız, yangını söndüreceğiz diye söz verdik, söndüremedik. Helikopter gelse söndürülecekti” diyerek tepkilerini dile getirmeye devam etti.

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