Yargıtay’dan HDP açıklaması: 451 kişi hakkında siyasi yasak talep ettik

Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 dönem başkanlığı kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele başlıklı bir konferans düzenlendi.

Konferansa katılan ve HDP’nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyle ilgili açıklama yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, şunları söyledi:

– HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa Mahkemesi’ne teslim ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi’nin yetkisinde. 15 gün inceleme süresi var. Değerlendirecekler. Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, dosyaları CD içerisinde teslim ettik. Konuşmalar var. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişinin de terör örgütü lehine konuşmaları, parti mensubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını da talep ettik. (İHA)



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