Yürek burkan görüntüler: Çöpe atılan sebze ve meyveleri topladılar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi’nde dün kurulan semt pazarından çöpe atılan sebze ve meyveler bölge halkı tarafından toplandı. CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz, görüntülerin pazartesi günü kurulan pazar sırasında çekildiğini belirterek tepki gösterdi.

“BU UTANCINIZA ORTAK OLMAYACAĞIZ”

Halkın çöpten sebze ve meyveleri toplama görüntülerine ilişkin konuşan CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz şöyle konuştu:

* Diyarbakır Bağlar ilçesi sınırlarında kurulan semt pazarı kapandıktan sonra esnafın çöpe atmış olduğu bozuk, çürümüş ve işe yaramaz meyve ile sebzeleri toplayan annelerimizin görüntüsü yüreklerimizi burkmuştur. Biz de mübarek Ramazan ayında bu görüntüleri gördükten sonra utanç içerisindeyiz fakat bu utanç bizlerin utancı değildir.

* Bu utanç geçmediğimiz köprüleri ve uçmadığımız havaalanlarının faturasını vatandaşa kesen AKP iktidarının utancıdır. Bu utanç 5 maaş alan liyakatsiz yöneticilerin utancıdır. Bu utanç lüks arabalar içinde pudra şekeri çeken ve ona sahip çıkan yöneticilerin utancıdır. Bu utancınıza biz ortak olmayacağız.