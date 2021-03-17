Zindaşti’yi tahliye eden hakime rüşvet davası

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı iddianamede, tahliye kararının mesaiden sonra saat 20.15'te verildiğine işaret edilerek, şöyle denildi: “Yargılama yapacak mahkemenin değerlendirmesi göz ardı edilerek tahmin yapıldığı ve tahmine göre infaz kabiliyeti ve denetimli serbestlik süreleri gerekçe olarak yazılarak, yetki sınırlarının zorlandığı…”

3.5 MİLYON DOLAR

Hakim C.Ö.'nün tahliye kararı verdikten sonra itirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi ile konuştuğu, Zindaşti ve Öztunç yönünden kararı kabul edebileceğini söylediği vurgulandı.

İddianamede, “Kendisinin de doğru olmadığını düşündüğü tahliye kararını verdiği” belirtildi. Ayrıca Savcı Melih Yıldırım'ın iddiasına göre Zindaşti'nin tahliye edilmesi karşısında C.Ö.'ye Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet verildiği savunuldu. Hakim C.Ö., 11 Ekim 2018'de Zindaşti ve üç arkadaşını adli kontrolle tahliye etmişti.