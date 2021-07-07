Adana ve Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptığı, KHK ile kapatılan ‘Sameder’ isimli dernekte faaliyet gösterdiği, örgüt hiyerarşisi içerisinde kod adı kullandığı, mahrem yapı içerisinde bulunan örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, kapatılan Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu öne sürülen ve yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde adının geçtiği belirlenen 6 kişi tespit edildi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana’da 5, Kahramanmaraş’ta ise bir adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Her iki ilde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, Kahramanmaraş’ta gözaltına alınan şüphelinin ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente getirileceği bildirildi. (DHA)