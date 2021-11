Avukata ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hapis cezası

Hatay Barosu avukatlarından Hakan Mazman'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Karar açıklanırken savunma avukatları salonu salonu terk etti.

Can ÇAPAR

Avukat Hakan Mazman'ın 2016 yılında yaptığı paylaşımlar üzerine açılan ‘Cumhurbaşkanına hakaret' davasının duruşması, İskenderun 2.Asliye Ceza Mahkemesinde devam etti. Açıklanan 1 yıl 2 ay hapis cezası kararının verildiği duruşmanın ardından Av. Mazman, “Bana göre Türk hukuk sistemi, Türkiye'nin düşünce sistemi, demokrasisi, adaleti yargılanmıştır, ceza almıştır” dedi.

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANI OLDUKÇA ELEŞTİRİ HAKKI OLACAK”

“Bu bir siyasi davadır” diyen savunma avukatları, paylaşımların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de düzenlediği ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istedi, 1980'ler-90'lardaki siyasilere yönelik eleştiri, yazı ve karikatürler hatırlatılarak, bugün yaşananlar ‘garabet' olarak adlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi bir partinin genel başkanı olarak siyasi söylemleri hatırlatan savunma avukatları, “AKP genel başkanı ve partili cumhurbaşkanı olduğu müddetçe, toplumda her siyasi partinin değil, siyasete dair söz söyleyebilecek her yurttaşın da bu parti politikalarını dolayısı ile siyasi muhatabı olan olarak eleştiri hakkı vardır. Bu eleştiri hakkını her yurttaş Anayasamızın 25.maddesi ile Türkiye’nin de taraf olduğu AİHM Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince yapma hakkına sahiptir” değerlendirmesini yaptı.

MAZMAN: BEKLEDİĞİMİZ SONUÇ GERÇEKLEŞTİ

Duruşmanın ardından yaptığı değerlendirmede Av. Hakan Mazman, “Türkiye'nin kanayan yarası olan cumhurbaşkanına hakaret suçları nedeniyle açılmış bütün dosyalardan beklediğimiz sonuç bizim açımızdan da gerçekleşti.

Sayın mahkeme 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. ertelenmesine yönelik bir karar verdi ama biz hükmün açıklanmasının geri bırakılması talebinde bulunmadık ki, bunun üst mahkemede, Yargıtay ve istinaf mahkemesi aşamasında görülmesini talep ediyoruz” dedi.

AİHM KARARLARI HATIRLATILDI

Aynı suçtan verilen kararlar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılamaları ve Türkiye aleyhine tazminata hükmettiği kararları hatırlatan Av. Mazman, “Ben bu dosyanın şahsımla ilgili olmadığını mahkemede de beyan ettim. Şahsımla ilgili olduğunu gerçekten de düşünmüyorum” diye konuştu. ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını' kabul etmemelerini ise Mazman şöyle açıkladı:

“Artık bu yargılamaların, yargılama garabeti olan hukuksuz uygulamaların Türkiye'de kalkması adına yargılamanın devam etmesini, dosyanın diğer mahkemeler ve hakimler tarafından görülmesini talep ettiğim için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmedim. Yargılanan sadece biz değiliz. Bana göre Türk hukuk sistemi, Türkiye'nin düşünce sistemi, demokrasisi, adaleti yargılanmıştır, ceza almıştır; benim ceza almış olmam çok bir şeyi değiştirmeyecek. Üst mahkemelerden bozulacağına kesinlikle inancım vardır.”

