Belediyeden polis ve bekçi noktalarına iftar kumanyası

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi emniyet mensupları için iftar yemeği düzenledi. Corona virüs pandemisi, aynı sofrada iftar yapmayı imkânsız kılarken, Odunpazarı Belediyesi emniyet mensuplarını unutmadı. Aşevi tarafından hazırlanan iftar yemekleri, Eskişehir'de bulunan tüm polis noktaları ve karakollara dağıtıldı.

İFTARLIKLAR KARAKOL VE POLİS NOKTALARINA DAĞITILDI

Pandemi nedeniyle toplu iftar yemeklerinin yasak olmasına rağmen Eskişehir’de AKP Tepebaşı ilçe teşkilatı tarafından geçtiğimiz günlerde açık havada sosyal mesafeye dikkat etmeden bekçi ve polisler için iftar yemeği düzenlemesi şaşkınlık yaratırken CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi de farklı bir şekilde polis ve bekçiler için iftar yemeği organize etti.

Corona virüs salgını nedeniyle binlerce insanın aynı sofrada buluştuğu toplu iftar sofralarının bu yıl gerçekleşmemesi nedeniyle, Odunpazarı Belediyesi Aşevi ise aynı sofrada bir araya gelemeyen vatandaşları, aynı kazanlarda titizlikle hazırlanan sıcak yemekler ile bir araya getirmeye çalışıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün, günde iki öğün sıcak yemek ulaştıran Aşevi, tam kapanma nedeniyle 7-24 çalışan emniyet mensuplarını da unutmadı. Aşevi aşçıları tarafından emniyet mensupları için hazırlanan iftarlıklar, iftar saatinde Eskişehir'de bulunan tüm polis noktaları ve karakollara dağıtıldı. Corona virüs nedeniyle aynı sofralarda buluşamayan emniyet mensupları, aynı kazanlarda kendileri için hazırlanan yemeklerle iftar yaptı.