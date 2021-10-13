Bodrum semalarında heyecanlandıran hortum

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen hortum korku ve heyecan yarattı. Yaklaşık 15 dakika deniz üzerinde görülen ve ardından Gökova’ya doğru giden hortum tekne sahiplerinde gerginliğe yol açtı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalı Mahallesi açıklarında Kara Ada bölgesi yakınlarında birden ortaya çıkan hortum korku ve heyecana neden oldu. Hortumun yaklaşık 2 mil açıkta ortaya çıktıktan sonra Yalı Mahallesi'nde karaya doğru yöneldiğini belirten emlak danışmanı Mustafa Kayahan “Hortumun birden ortaya çıktığını görünce korktum. Çünkü sabah saatlerinde havanın güzel olması nedeniyle Bodrum'dan tur tekneleri günübirlik mavi yolculuğa çıktılar. Ve hortumun ortaya çıktığı Kara Ada ile Orak Adası arası bu teknelerin güzergahında yer alıyor. Hortum açıkta tekneler ise kıyıya yakın seyrediyordu. Yaklaşık 15 dakika görülen hortum ardından yok oldu. Karaya doğru gelseydi bir facia yaşanabilirdi” diye konuştu.