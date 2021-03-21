Ceketimin cebi yok

Saadet Partisi, son yerel seçimlerde ülke genelinde 9 ilçe Belediye Başkanlığı kazandı. Bu ilçeler- den en büyüğü ise 127 bin nüfuslu Adıyaman Kahta. Yüzde 48 oy ile Kahta Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan İbrahim Yusuf Turanlı, SÖZCÜ HaftaSonu'na çalışmalarını anlattı:

BİR GELİRİMİZ YOK

“Seçim sürecinde halkıma verdiğim söz üzerine hizmetlerimi parti, ırk, mezhep ayırımı yapmadan, cepsiz ceket giyerek hizmet aşkıyla yapıyorum. Halkıma hizmet etmekten başka gayem yok. Bu makamların sevabı kadar vebali de çoktur. Her kuruşun hesabını yaparak çalışıyorum. Kendi öz kaynaklarımız ve İller Bankası payı haricinde bir gelirimiz yok. Devlet destekli hiçbir proje, belediyemiz için kullanılamadı. Hiçbir hibe ve destek de alamadık. Anacak var gümüzle çalışıyoruz. Can dostlarımız için hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi, Anne Taksi, Gezici Kütüphane, Gezi Tur Otobüsü çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal Yardım Kartı projemizi de yakın zamanda tamamlayacağız.”

HALKIN TEVECCÜHÜYLE SEÇİMİ KAZANDIK

127 bin nüfuslu Adıyaman Kahta’da yüzde 48 ile seçimi kazanarak belediye başkanı olan İbrahim Yusuf Turanlı “Saadet Partisi'nden belediye seçimlerine girip halkın teveccühüyle seçimi kazandık. İlçemizde herkes kendi görevini yapıyor” dedi.

TASARRUF YAPIYORUZ

Kahta Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı kaynakları olmadığı için nasıl tasarruf yaptıklarını söyle anlattı:

“Tasarruf Rahman’ı hoşnut eder, israf ise şeytanı sevindirir. Biz tasarruf yapıyoruz. Park bahçelerin ekipmanlarını ve onarımları her zaman kendimiz yapıyoruz. Kaçak kullanımları engelledik, arıtma tesisi, belediye hizmet binası, elektrik alt yapılarını güçlendirip böylece gelen faturaları düşürdük. Kurum içerisinde kağıt israfını önlemek için “e-belediye” sistemine geçtik. Kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Yol yapımında kullandığımız mıcırı kendi işletme konkasör tesisinde üretiyoruz.

Beton asfaltımızın yüzde 70'ini de şantiyemizde üretiyoruz. İlçemizin atık su arıtma tesisinin tamamlanması şehir içi içme su şebeke hattının yenilenmesi gibi devlet eliyle yapılması gereken projeler var. İlettik, ancak geri dönüş alamadık.”