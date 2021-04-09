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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan bir süredir corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 13:32, 09/04/2021
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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Corona virüsüne yakalanan ve bir süredir Sancaktepe Şehir Hastanesi’nde tedavi gören CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan bugün hayatını kaybetti.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 52 yaşında hayatını kaybeden Gülhan’ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Sancaktepe Şehir Hastanesi’nde Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda “oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş” diyordun Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal İstanbul örgütümüzün başı sağolsun…

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