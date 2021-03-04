Hilafet çağrısı yaptı, disipline sevk edildi

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi Sadık Tunç'un bir kısım medyada yer alan beyanının parti görüşünü yansıtmadığı, söz konusu ismin üyelikten çıkartılma talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi Sadık Tunç'un şahsi sosyal medya hesabından yaptığı beyanı tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu görüş, partimizin resmi görüşü olmadığı gibi, söz konusu ismin şahsi kanaati partimizi bağlamamaktadır. Adı geçen isim, İstanbul İl Başkanlığı tarafından üyelikten çıkartılma talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.” İHA