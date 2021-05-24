İBB Meclisi’nde seçimler yenilendi

Covid 19 önlemleri kapsamında ertelenmesi nedeniyle İBB Meclisi'nin nisan ve mayıs ayı oturumları birleştirilerek gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nin ilk oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

SEÇİMLER YENİLENDİ

İlk oturumda meclis birinci ve ikinci başkanvekilleri ile katip üye, encümen ve komisyon üyeleri seçimleri yenilendi. Çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın tekrar aday gösterdiği isimler meclis yönetimine yeniden seçildi. AKP'nin tekrar aday gösterdiği İBB 1. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul 147, CHP'nin aday gösterdiği 1. Başkanvekili Belgin Poyraz 106 oy aldı. Meclis 1. Başkanvekili tekrar Zeynel Abidin Okul oldu. AKP'nin aday gösterdiği 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı 145, CHP'nin aday gösterdiği Nurhak Dedetaş 97 oy aldı. İBB Meclisi'nin 2.Başkanvekili yeniden Ömer Faruk Kalaycı oldu.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Daha sonra katip üyeleri, encümen ve ihtisas komisyon üye seçimleri yapıldı. İhtisas komisyon üye seçimleri öncesinde söz alarak adaylarını açıklayan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 2019 yılında yerel seçimlerin ardından komisyonların yapısında yapılan değişikliğe atıf yaparak eleştiride bulundu. Balyalı “Ak Parti'nin iktidarda olduğu dönemde komisyon üyelerinin sayısı 9'du. Ak Parti ne zaman belediyeyi ve İstanbul'u kaybetti o günden sonra rövanşist bir duygu içinde üye sayısı 8'e düşürüldü. 8'e düşürülmesinin tek bir gerekçesi vardı; aritmetik hesaba göre 9 üye olunca 5 Ak Partili 4 CHP'li olacaktı. 8 olunca; 5 Ak Parti 3 CHP oluyor. Bu bir tane fazla CHP'li komisyon üyesinin hazmedilememesinden kaynaklanıyor. Sorun değil, biz buna alıştık” dedi.