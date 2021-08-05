İşçiler patronu darbedip 500 bin TL istedi

Silivri'de darbettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira istedikleri iddia edilen 2 çalışan gözaltına alındı.

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Olay, dün gece Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Mobilya dükkânı işleten Mehmet K., 6 ay önce işe aldığı 2 çalışanı tarafından darbedildi. İki çalışan ölümle tehdit ettikleri Mehmet K.’dan dükkanını ve 500 bin lira para istedi.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra serbest bıraktıkları Mehmet K. polise giderek çalışanlarından şikayetçi oldu. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Adresleri belirlenen Sadık B. ile Hacı D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Sadık B. ile Hacı D.’nin daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. Olay ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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