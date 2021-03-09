Rus donanmasına ait tanker IMAN, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki ‘IMAN’ adlı tanker, bugün saat 12.30’da Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Boğazın en güç noktası Nara Burnu’nu döndükten sonra, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesinin önünden geçen askeri tanker, Ege Denizine doğru yol aldı.

Akaryakıt taşıdığı öğrenilen tankere boğazlardan geçişi sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti. DHA