Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde vurdu

Ahmet Sarıkaya, 26 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde eşi Nergiz ve çocukları Y. (3), İ. (5) ve H. (7) ile birlikte araçla Şuhut ilçesinden Isparta’ya gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen Sarıkaya çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarıkaya, Anayurt köyü yakınlarında aracı durdurdu. Öfkeli koca, 3 çocuğunun gözü önünde tabancasıyla eşinin başına tek el ateş açtı. Nergiz Sarıkaya oturduğu koltukta hareketsiz kalırken, Ahmet Sarıkaya ise araçtan inerek beklemeye başladı.

TUTUKLANDI

Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Nergiz Sarıkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Ahmet Sarıkaya ise gözaltına alındı. Nergiz Sarıkaya’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Sarıkaya işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet Sarıkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)