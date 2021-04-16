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Ulu Camiye balyozlu saldırı

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.

Güncellenme: 08:39, 16/04/2021
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Ulu Camiye balyozlu saldırı

Osmangazi ilçesinde yaşayan Tamer Ö.(39), eline aldığı balyoz ile 622 yıllık Ulu Cami’nin kuzey tarafındaki pencerelerine saldırdı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.’yü gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Ayasofya’yı açarlarsa bende burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, bende yaptım” dedi. Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA) 

Bursa cami Haber Osmangazi Polis saldırı