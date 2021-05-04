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Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Kayseri'de Cuma Y., uyuşturucu almak için para isteyip, vermeyince kendisiyle tartışan oğlu Bekir Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Cuma Y., gözaltına alınırken, eşi Naile Y.'nin rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Güncellenme: 11:57, 04/05/2021
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Olay, saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Beşikli Sokak’ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bekir Y., evde babası Cuma Y.’den uyuşturucu almak için para istedi.

Bekir Y., olumsuz yanıt aldığı babası ile tartışmaya başladı. Bu sırada Cuma Y., av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Bekir Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cuma Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayı duyarak, evin önüne gelen 2 kızı da sinir krizi geçirirken, komşular teskin etmeye çalıştı. Bekir Y.’nin cansız bedeni ise olay yeri incelemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Emniyette sorgulanan Cuma Y.’nin, ilk ifadesinde, tüfeği kendisini korumak için eline aldığını söylediği belirtildi. Cuma Y.’nin eşi Naile Y.’nin ise rahatsızlığı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:45,