Yanlarındaki köpekle fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar

Arnavutköy’de bir fabrikada bekçilik yapan O.Ö, saat 02.00'da fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi fark etti. Bekçi, şahısları sözlü bir şekilde uyararak fabrika çevresinde dolaşmamalarını söyledi.

Bunun üzerine şahıslar ile bekçi arasında tartışma çıktı. 3 kişi, fabrika çalışanına yanlarında bulunan köpekle birlikte saldırdı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanı, bacağını ısıran köpekten dakikalarca kurtulamadı.

Bekçi bir süre sonra köpekten kurtularak fabrika içerisine kaçtı. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, fabrika çalışanı O.Ö. olay sonrası kaçan 3 kişiden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısı sonucu bacağından ağır şekilde yara alan O.Ö, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı. (İHA)